Alexis, el novio de Valentina Ginocchio, reveló si Marcos está en pareja afuera de Gran Hermano

El ingreso de Valentina Ginocchio a Gran Hermano permitió que datos de la vida íntima de Marcos salgan a la luz, en medio del hermético juego que está haciendo el salteño. Y su cuñado Alexis fue quien reveló si está de novio.

Más sobre este tema "Se enamoró": aseguran que Gran Hermano pegó buena onda en el confesionario con Valentina, la hermana de Marcos

Nuevo en el mundo mediático, pero con mucho respeto y visible timidez, el novio francés de Valentina les puso el pecho a todas las preguntas en A la Barbarossa. Incluso habló de la supuesta novia que Marcos tendría en Salta.

"Hubo versiones de que Marcos está de novio, pero que hubo un acuerdo y que no lo quiere decir. ¿No hay nada de cierto?", le preguntó Pecoraro. G-plus

ALEXIS HABLÓ DE MARCOS DE GRAN HERMANO Y DE LA VERSIÓN DE QUE ESTÁ DE NOVIO

Georgina Barbarossa: -Se habló de que Marcos podría tener una posible relación con Julieta. Después con Camila. Camila le iba detrás. Él es un chico tan lindo y tan amoroso…

Alexis: -Entiendo que las chicas pueden gustar de Marcos, pero para mí, adentro de la casa, Marcos no quiere a nadie. No gusta de nadie. Es lo que yo veo… A él lo conocí en 2019, cuando conocía a Valen y a su familia.

"La conocí y ahora se distanciaron. No sé nada más. Hay que preguntarle a Marcos", respondió Alexis. G-plus

Notera: -¿A su exnovia la conocés?

Alexis: -La conocí. Ya no están juntos.

Más sobre este tema Valentina, la hermana de Marcos de Gran Hermano, habló de su novio francés y se puso colorada al contar cómo lo conoció

Lio Pecoraro: -Hubo versiones de que Marcos está de novio, pero que hubo un acuerdo y que no lo quiere decir. Que habría pactado con ella no decirlo y por eso no se enganchaba con las chicas. ¿No hay nada de cierto en eso?

Alexis: -Lo que yo puedo decir es que la conocí y que ahora se distanciaron. No sé nada más. Hay que preguntarle a Marcos.