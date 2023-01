Alexis de Gran Hermano quiere ser actor: con qué famoso sueña con trabajar

Alexis, más conocido como el "Conejo" de Gran Hermano 2022, habló de su futuro profesional tras haber sido eliminado de la casa.

El exparticipante de GH 2022 contó que le encanta el modelaje, pero que su sueño es ser actor. Y que le gustaría protagonizar una novela con su ídolo.

"Me gusta mucho la actuación y me gustan mucho las novelas. El modelaje también me gusta, pero prefiero ser actor... Veremos qué sucede porque ya he tenido muchos llamados, pero cada cosa creo que tiene su tiempo", contó en diálogo con PrimicasYa.

CON QUIÉN SUEÑA CON TRABAJAR ALEXIS EN LA TV

Antes de cerrar, Conejo reveló de qué actor argentino es fanático.

"Lo que más me gusta es la actuación y mi sueño es trabajar con Guillermo Francella, creo que es una locura de profesional y me guio mucho por él. Me encanta su humor y es uno de mis referentes. Nunca me lo crucé en persona y ojalá pase en algún momento. Tengo ganas de decirle que es un gran actor", cerró, ilusionado.