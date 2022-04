Alex Caniggia y Melody Luz, muy acaramelados en El hotel de los famosos: "Somos amiguitos"

Hace una semana, Melody Luz y Alex Caniggia compartieron una noche muy divertida en “la suite” de El hotel de los famosos en la que pasó de todo, y nació una suerte de relación entre los participantes, como dejaron ver en el inicio de esta nueva etapa.

Este lunes, Melody volvió a intentar por enésima vez conseguir una reacción de parte del chef Santiago Albornoz, pero al no conseguirlo regresó a los dormitorios de los huéspedes, donde se encontró a Alex Caniggia, que la saludó con un beso en la boca.

El gesto no fue más que el preámbulo para que, minutos más tarde, la pareja disfrute de un sensual masaje a la vista del resto de sus compañeros. “Me fui a acostar a la cama de Alex porque la verdad es que tiene un perfume que me encanta”, dijo la bailarina.

ALEX CANIGGIA YA NO SE OCULTA CON MELODY LUZ EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Al ver que la Melody se metió en su cama de prepo, Alex se acostó a su lado y comenzó a masajearle la espalda, mientras Silvina Luna le pedía a Martín Salwe que haga lo mismo con ella.

“Las mujeres necesitan mimitos. La estoy masajeando”, explicó Alex Caniggia mientras Salwe le lanzaba una mirada cómplice. “Somos amiguitos”, aclaró el mediático cuando Silvina Luna señaló que la cosa “activó”.

“Mirá que tu amiguita va al frente como una campeona”, le advirtió Salwe a Caniggia, que siguió masajeando la espalda de la bailarina bajo su propio riesgo.