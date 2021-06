Alex Caniggia habló sobre el polémico apodo que le habría puesto a Santiago del Moro: "Los argentinos son famosos por hablar de los demás"

A través de un vivo por la plataforma Twitch, Alex Caniggia realizó un fuerte descargo donde negó haber sido expulsado por el jurado y la producción de MasterChef Celebrity y repitió que había sido su decisión irse. Incluso habló del picante rumor de si le había puesto como apodo “Santiago del forro” a Santiago del Moro.

“¿Quién dijo esa estupidez? El que lo dijo es un ‘carapij…’, gente. Es más yo a Santiago le digo ‘el muñeco’ porque parece eso, no tiene barba, ni nada. La mejor con Santiago”, aseguró, contundente.

“Cuando vi que me dijeron… Bah, mi representante me dijo que había salido una noticia donde decían que yo le habían puesto ‘Santiago del forro’. ¿Quién mierda dijo eso? Un ‘carapij…’, seguro. Hay cada mamerto que dice cualquier estupidez”, lanzó, sobre la versión que deslizaron en Intrusos.

Pero fue más allá. “Los argentinos son famosos por decir pelotudeces, por hablar de los demás. Por eso los argentinos son famosos y tenés que serlo por vos, no por hablar mal de uno. Eso es porque sos un fracasado. Una inutilidad humana”, continuó, despotricando.

“¿Vieron los periodistas? Los periodistas para mí son todos unas inutilidades humanas. Unos fracasados de la vida son porque tienen que hablar de los demás. No hablan de ellos porque su vida es un fracaso, no hay otra”, siguió. “Lo mismo que los comentaristas de fútbol. Me molesta mucho cuando hablan de fútbol cuando nunca jugaron. ¿Qué mier… hablás? Hablá si sos un exfutbolista”, finalizó Alex Caniggia, súper polémico tras su controvertida salida de MasterChef Celebrity.