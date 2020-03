Alex Caniggia y su escandalosa pelea con su papá: "No me hablo con él, si el día de mañana se da, se da"

"Claro que me duele estar distanciado de Alex. Pero bueno, en este momento no hay relación, como es sabido", había revelado Claudio Paul Caniggia sobre el distanciamiento que existe con su hijo.

Alex Caniggia: "No hablo (con mi papá), nada. Si el día de mañana, bueno… se da. Y si no se da, no se da. Siempre positivo, nunca impositivo. Todas las familias son un mundo aparte. No me llamó y yo no lo llamaría”. G-plus

A casi un mes de aquella nota que brindó el exfutbolista en Infama, Alexander volvió a dejar en claro que el trato con su papá sigue en las mismas condiciones: "No hablo, nada. Si el día de mañana, bueno… se da. Y si no se da, no se da. Siempre positivo, nunca impositivo. Todas las familias son un mundo aparte. No me llamó y yo no lo llamaría", reconoció en Hay que ver, a minutos de haber firmado su contrato en LaFlia para estar en el Bailando 2020, certamen en el que también estará Charlotte, su hermana melliza.

Por último, el joven no dudó en sentar postura -como en otras varias notas que dio hablando del tema- sobre lo que piensa de Sofía Bonelli, la mujer con la que Claudio volvió a apostar al amor: "¿Si lo acepto? No, no lo acepto. Jamás. O sea, tampoco es algo importante para mí”, cerró, contundente.