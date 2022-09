Alex Caniggia descolocó a Luciano Castro con un sincericidio sin filtros: "¿Qué es? ¿Actor?"

Alex Caniggia descolocó a Luciano Castro con un sincericidio sin filtro en PH, Podemos Hablar, cuando por azar les tocó tener un cara a cara en el programa de Andy Kusnetzoff para hacerse una pregunta cada uno.

"No sé qué preguntarle. ¿Es actor, Luciano?", le preguntó sin filtros el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis al conductor, cosechando la risa de los cámaras y la incómoda reacción de Castro.

EL SINCERICIDIO DE ALEX CANIGGIA, CARA A CARA CON LUCIANO CASTRO

Alex Caniggia: -¿Y qué le pregunto a Luciano?

Andy Kusnetzoff: -Algo fuerte, al hueso.

Alex: -Y, pero no sé...

Andy: -Pero pensá. Lucho, ¿estás para arrancar vos?

Luciano Castro: -En porcentaje, ¿cuánto tenés de personaje y cuánto de verdad?

Alex: -De personaje, cero. Como me ves, soy así en mi vida.

Andy: -Bien, ahora preguntale vos, Alex.

Alex: -No sé qué preguntarle. ¿Qué es? ¿Actor?

Andy: -Sí, sí.

Alex: -No sabía, Luciano. No miro televisión.

Luciano: -No pasa nada, papá. A mí no me ofende. Preguntá tranquilo.

Alex: -¿Es como el Tom Cruise argento, Andy?

Andy: -Sí.

Alex: -Cuando vos estabas solero, ¿cuántas ‘minurris’ por semana...?

Luciano: -¿Cuando era joven? Tuve una época en la que fui un Rolling Stone con un recorte presupuestario. Fue Antes de Cristo. Muchos bondis me llevaban a cualquier lado.