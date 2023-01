Alex Caniggia debuta como conductor en Los desconocidos de siempre y habló de su futuro con Melody Luz: "Quiero cinco hijos"

Seis meses atrás, Alex Caniggia (29) se coronaba campeón de El hotel de los famosos al derrotar ampliamente a Martín Salwe. Ahora, el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis debutará este lunes 9 de enero como conductor de Los desconocidos de siempre por eltrece.

A poco más de un mes de cumplir 30 años, Alex se mostró sólido a la hora de encarar la tarea, y aseguró que estuvo a punto de irse a Hollywood si no conseguía sacarse el rótulo de “reality boy” que obtuvo tras participar de varios concursos como MasterChef Celebrity 2 en Argentina y en el mundo.

En una divertida charla con Ciudad, al hermano de Charlotte, que este lunes seguirá sus pasos en El hotel de los famosos 2, no le tembló el pulso a afirmar que con él se viene una nueva era en la conducción en Argentina, y arriesgó un pronóstico de pronta paternidad con Melody Luz.

Más sobre este tema Alex Caniggia y Melody Luz dieron la noticia más esperada: "¡Ahora sí se viene el bebé!"

ALEX CANIGGIA, MUY SEGURO DE SÍ MISMO COMO CONDUCTOR DE LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE

-Escuché que te cansaste de los realities y pediste ser conductor…

-Estoy cansado de los realities, ya no va más. Gané el último reality que hice, el Hotel de los famosos, ya está. No va más ser reality boy. Dije ‘Estoy para otra cosa, otro nivel. El emperador no puede hacer más realities”

-¿Y entonces le pediste a Fabián Esperón que te consiga un nuevo emprendimiento?

-Le dije ‘Fabián, no quiero hacer más realities. Conseguime otra cosa porque si no me voy a otros país y no hago nada. Me voy a Hollywood’. ‘Tranquilo, papuchín. Ya te consigo algo’ me dijo el pinche foca, Y me salió una oferta de El trece. Los número uno con los número uno. Estoy en mi casa, es como fichar para el Real Madrid.

Más sobre este tema Alex Caniggia y Melody Luz, apasionados en Madrid, anunciaron que se quieren ir del país

-¿El Barcelona, no?

-¡No, el Real Madrid a morir!

-Pero mirá que los del Real Madrid están haciendo mucha movida “anti Messi”…

-¿Ah, sí? Entonces no. Les re cabió: aguante el Barça, entonces.

-¿Qué nos vamos a encontrar en tu nuevo proyecto, Los desconocidos de siempre?

-Un programa totalmente nuevo, nunca hecho en Argentina. Un formato totalmente nuevo. Es un programón mal que se divide en dos etapas. Hay diez desconocidos delante del participante, que tiene que adivinar qué hacen esos diez: mecánico, policía, limpiavidrios, bailarina, músico.

Más sobre este tema Alex Caniggia le dedicó un romántico mensaje a Melody Luz mientras disfrutan de su luna de miel en Europa

-¿Y cómo sigue?

-Una vez que pase por los diez, acumula lo que ganó y pasa a la segunda ronda que es la que más me gusta a mí porque es picante de verdad. Viene un familiar de esos diez desconocidos y tienen que adivinar a todo o nada de quién es. Podés pedir alguna pista, pero si la ganás toda, te la llevás toda y si perdés te llevás cero, nada.

ALEX CANIGGIA, ASEGURÓ QUE VA A INAUGURAR UNA NUEVA ERA EN LA CONDUCCIÓN EN ARGENTINA

-¿Y tenés algún referente en la conducción o preferís empezar de cero?

-La verdad es que no tengo ningún referente, no miro nada, ni me interesa. Soy yo mismo. Soy el número uno, o sea ¿a quién voy a mirar directamente? ¿A Jimmy Fallon? ¡Ni en pedo! ¡Te re cabió, Jimmy Fallon!

-¿Ningún conductor local te ha inspirado, entonces?

-Conductor local, carismático, fachero, joven…. Ya no va más lo viejo. Fuera. Ahora, sigue la nueva era: lo joven.

Más sobre este tema El álbum de fotos de Melody Luz y Alex Caniggia: romántico viaje por España

-¿Qué te dejó como aprendizaje El hotel de los famosos?

-La verdad que no me dejó mucho. Yo ya sabía que iba a ganar cuando entré, ya lo dije. Fácil. No había rival para mí. Soy una bestia humana. Los rivales eran fáciles, no eran pillos, no eran jodidos, con lo cual yo, pillo (¡pim!), jodido (¡pim!)…. ¡Les re cabió y gané el reality!

-Te las arreglaste para pasar casi todo el reality como un huésped

-Claro, si perdía mi equipo era por ellos porque yo soy un animal, no me ganaba nadie, así que iba al repechaje al día siguiente, lo ganaba y me iba a huésped, fácil.

-¿Y tu vida en tu casa tampoco cambió después de El Hotel…? Me refiero a ser más cuidadoso con la limpieza y esas cosas.

-No, no cambió en nada mi vida. No limpio. Tampoco cocino: full delivery, así que no cambió en nada.

Más sobre este tema El representante de Alex Caniggia habló de los rumores de embarazo de Melody Luz

-Salvo en el aspecto romántico…

-Salvo el lado romántico, que ahora soy todo un ‘gentleman’. Siempre lo fui, olvídate. Siempre dando amor a mi hermosa mujer, a la que le mando un beso.

ALEX CANIGGIA, MUY ENTUSIASMADO CON SU CONVIVENCIA CON MELODY LUZ

-Cuando terminaste El hotel de los famosos eras un vikingo en modo ‘berserker’. ¿Y ahora?

-Sigo siendo una bestia humana, pero ahora estoy con traje así que me pueden ver diferente, con el pelo corto. Ya no tengo el pelo como Ragnar Lothbrok, pero voy a volver, voy a volver.

-Me dijeron que sos mucho más tranquilo de lo que aparentás. ¿Cuánto del verdadero Alex Caniggia hay en pantalla?

-Yo creo que está todo en pantalla. Ya me van a ver todas las tardes en eltrece, o sea … ¿voy a estar fingiendo demencia todas las tardes en eltrece? ¡No se puede! ¡Estaría loco!

-La gente de la televisión es muy rara…

-Muy, sí. Los televidentes.

Más sobre este tema Explosiva frase de Melody Luz contra la ex de Alex Caniggia: "Hay mucha 'busca' queriendo ver de dónde se cuelga"

-¿Cómo va la convivencia con Melody?

-La convivencia, perfecto. Ya vamos como once meses, viajamos por todos lados: fuimos a Europa, a la Patagonia. Estoy muy patagónico últimamente… Creo que me voy a ir a vivir a la Patagonia cuando me retire, pero faltan muchos años de conducción y éxitos para eso.

-El próximo paso de la convivencia sería matrimonio o herederos. ¿Cuánto le ponés?

-El próximo paso, la verdad, no sé cuál sería. Yo vivo el día a día así que fluya. El amor tiene que fluir.

-Si un día pinta, le ofrecés matrimonio

-Si un día pinta, voy como un romanticón y le digo ‘Melody Luz, ¿te querés casar conmigo? Sos el amor de mi vida’. Y por ahí me caso, y por ahí no. Lo que sí quiero es tener muchos hijos. Quiero tener cinco hijos.

-Pero tenés que disponer de mucho tiempo para tener cinco hijos… ¿En cuánto tiempo calculás que lo podés lograr?

-No sé, no sé. Pero me encantan los chicos, y además hay que ser un padre joven.

-Tu hermano Axel publicó fotos en Buenos Aires. ¿Estuvo acá?

-No sé en verdad si está acá. No tengo contacto con él. Ahora que me enteré, puedo escribirle y decirle ‘Carapij… ¿dónde estás que no me escribiste? ¡Alto gil! ¿Cómo no me va a escribir estando en Buenos Aires?