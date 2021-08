Alex Caniggia cuestionó sin filtro el llanto de Messi en su despedida del Barcelona: "Está actuando, es toda una estrategia"

El domingo pasado, el desconsolado llanto de Lionel Messi en la conferencia de prensa por su despedida del Barcelona conmovió al mundo. Sin embargo, Alex Caniggia dudó de la credibilidad de las lágrimas del futbolista.

"Para mí está actuando, es toda una estrategia", disparó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en Polémica en el Bar, luego de que Mariano Iúdica abriera el debate sobre la sorpresiva desvinculación de Messi del club.

Haciéndose eco de la filosa observación del nuevo integrante de panel, el conductor retrucó: "¿Para vos tenía todo cerrado con el París Saint-Germain?". Y Alex Caniggia asintió: "Sí, para mí sí".

Este martes, Lionel Messi, escoltado por su mujer, Antonela Roccuzzo, sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y su padre Jorge Messi, volaron con destino a Francia para cerrar su contrato con el París Saint-Germain, equipo en el que jugará, inicialmente, dos temporadas, tras 20 años de lucir la camiseta del Barcelona.

El desconsolado llanto de Lionel Messi en su despedida del Barcelona

El domingo 8 de agosto, Lionel Messi tomó el micrófono en la conferencia de despedida del Barcelona y se despidió del club sin poder contener las lágrimas y sin disimular la tristeza que le provocó dejar el equipo de esta inesperada manera.

"No sé si podré hablar. En estos días estuve pensando, dándole vueltas a ver qué podría decir, no me salía nada, estaba bloqueado, como hasta ahora, es muy difícil esto para mí después de tantos años. No estaba preparado", dijo el futbolista, totalmente quebrado.

Luego, Lionel Messi agregó: "Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba. Me hubiese gustado que sea con gente, en el campo, me hubiera gustado una última ovación de ellos. Los extrañé mucho durante la pandemia cuando no podíamos jugar con público. Extraño que coreen mi nombre".