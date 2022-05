Alex Caniggia, cada día más enamorado de Melody Luz: "La primera vez que la besé, sentí todo; la amo profundamente"

Luego de convertirse en la parejita más apasionada de El Hotel de los Famosos, Alexander Caniggia y Melody Luz hablaron de cómo se afianza su relación con el correr de los días y compartieron sus sentimientos en un profundo ida y vuelta con el Chino Leunis.

La primera en hablar fue la bailarina, quien dio detalles de cuál fue la primera impresión que le dio el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia: “No me imaginé que me podía pasar algo así y menos con Alex porque no lo conocía. Cuando lo conocí acá me pareció una persona pasada de sincera. Estoy enamorada”.

A su turno, Alex agregó: “Carlita me enamora día a día. Estoy enamoradísimo. No tenía pensado enamorarme de nadie, pero sí sabía que iba a estar con alguien. Cuando me salga de acá, me voy de viaje. Me voy a Ezeiza y a Carlita la invito, pero al otro día, te lo juro. Lo que sea pero juntos. La amo con todo mi ser y mi corazón, profundamente. Sinceramente, la primera vez que la besé, sentí todo”.

Melody Luz: "No planeé nada después de acá y estoy abierta a lo que pueda pasar. Yo no quiero que (mi relación con Alex Caniggia) sea un amor de reality, sino que prospere". G-plus

“No planeé nada después de acá y estoy abierta a lo que pueda pasar. Yo no quiero que sea un amor de reality, sino que prospere”, cerró Melody, muy enganchada.