Alejandro Sanz se mostró recuperado luego de su alarmante mensaje: "Encerrarme no es buena idea"

Alejandro Sanz (54) admitió días atrás, en un dramático posteo, volvió a las redes para postear un mensaje esperanzador que calmó a sus fans. (54) admitió días atrás, en un dramático posteo, que atravesaba uno de los peores momentos personales de su vida . Pero este lunes 29 de mayo el cantautor españolque calmó a sus fans.

"Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", escribió en Twitter.

Y agregó: "No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino".