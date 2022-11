Antes del casamiento, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira sellaron un acuerdo sobre la paternidad

El impulso que Alejandro Fantino (51) tomó tras el casamiento con Coni Mosqueira (29) lo llevó a enfatizar sus ganas de ser padre, e hizo una resonante promesa en público.

"Yo me quiero hacer cargo de todo", aseguró el periodista al lado de su flamante esposa en una nota con Intrusos.

Entonces, quien es padre de Nahuel (31), bromeó: "Lo llevo al colegio, lo busco. Imaginate cuando le den una tarea de historia. Cómo que la profe te dijo que la interpretación… Olvidate. Eso es mío".

De hecho, Alejandro Fantino deslizó que comenzará a propiciar un embarazo de Coni Mosqueira en la luna de miel de ensueño por Asia: "Si en un tiempo, Dios quiera y lo permita, buscamos e intentamos ser padres".

LA EMOCIÓN DE ALEJANDRO FANTINO AL CASARSE CON CONI MOSQUEIRA

"Estamos recontra felices y contentos", reconoció Alejandro Fantino con su traje de novio frente a Coni Mosqueira.

Instantes antes, la modelo había chicaneado a Fantino en Intrusos por su emoción a flor de piel al dar el convertirse en esposos: "Yo te vi, se te cayeron unas lágrimas".

"Me emocioné, me shockeó, me impactó. Te vi ahí… sos una diosa", cerró Alejandro Fantino.