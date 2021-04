Alejandro Fantino se hizo cargo de la falsa noticia de la muerte Cacho Fontana: "Es mi error, no le peguen a Ventura"

La salud de Cacho Fontana tuvo en vilo a varios medios durante el lunes, cuando en las redacciones circuló con fuerza el rumor de que había muerto, a días de haber celebrado sus 89 años. Noticia errónea que Alejandro Fantino contó en su programa, luego de que Luis Ventura confiara en su fuente.

De inmediato, el conductor mandó a un corte, interín en el que se enteró que el genial locutor había salido a desmentir su fallecimiento en una entrevista con Radio Mitre. Por eso, al volver al aire Fantino hizo un elocuente mea culpa: “Lo más importante es que un tipo al cual yo admiro vive, lo otro pasa a segundo plano”.

En ese momento, la producción puso en vivo al propio Cacho para que desdramatice tras haberse internado en el Hospital Fernández por problemas pulmonares: “Esto para mí no es un desencuentro. A mí me da no sé salir a desmentir una cosa tan absurda, tan burda. Yo con vos lo hago con todo el cariño y admiración que te tengo hace tantos años”.

Ahí, Alejandro Fantino hizo una férrea defensa de Luis Ventura: “Ventura puede tirar la información al aire, pero es mío el error, no de él que está laburando. Yo estoy a cargo del programa y podría la capacidad periodística de decirle que lo chequee otra vez. Es mi error. No le peguen a Ventura, es mí error. Cuando salen los goles me dan la medallita a mí, y cuando hay una macana así el quilombo es mío. Hay que ser justos. Me hago recontra cargo”.