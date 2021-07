Alejandro Fantino habló del irónico tweet de Jorge Rial sobre su debut en Intratables: "No le tengo miedo"

Muy polémico, Jorge Rial replicó una noticia de Big Bang News que informaba sobre las supuestas internas en Intratables (América) por el debut de Alejandro Fantino en reemplazo de Fabián Doman. "Cuando dos pelados se pelean por un peine", expresó muy picante en Twitter en referencia al supuesto conflicto entre Fantino y Paulo Vilouta por la conducción del ciclo.

En este contexto, Alejandro charló con La Nación y le hizo frente al filoso comentario de su colega. "Entiendo que es un juego, es parte de este show televisivo. Yo no soy cinturón negro de Twitter. Tengo la cuenta, tengo tres millones y medio de seguidores y la maneja un amigo. Cuando tengo que poner algo, lo pongo. Yo no creo que Rial lo haya hecho con mala energía o mala onda. El día que lo tome como bien picante, sabré contestar", expresó intentando desdramatizar la situación.

Aunque aclaró que si tiene que ponerle los puntos públicamente no dudará en hacerlo, esta vez no siente que el tweet de su colega haya sido con malicia. Por eso, lo dejó pasar.

"Si Rial tuitea eso, es hasta gracioso y hay que tomarlo así. Muchos podrían decir: 'no le contestó a Rial porque le tiene miedo'. Y yo no le tengo miedo a nadie. El último tiempo lo crucé en el canal y nos saludamos bien. Hemos tenido algún intercambio de mensajes los últimos meses también. Y ese tuit no lo tomé como una agresión”, sentenció.

¡Clarito!