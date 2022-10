Alejandro Fantino habló de su amor por Coni Mosqueira: "Dios no solo creó a las madres, sino también a tu esposa"

Horas antes de casarse con Coni Mosqueira, Alejandro Fantino habló como nunca del inmenso amor que siente hacia ella.

Fue en un ida y vuelta con Gabriel Rolón, el psicoanalista que lo entrevistó en una edición especial del programa de Fantino, Animales Sueltos.

En primer lugar, el conductor contó que se siente muy emocionado por su casamiento, que representa un "paso re importante" en su vida.

ALEJANDRO FANTINO SE EMOCIONÓ A HORAS DE SU CASAMIENTO CON CONI MOSQUEIRA

A los 51 años, el conductor siente que Coni es la persona que lo hará feliz por siempre.

"Yo siento que Dios creó a una mujer con la que yo voy a ser feliz casado". G-plus

"Si vos encontrás a la mujer de tu vida, no solamente (Dios) creó a las madres, sino que también creó a tu esposa. Yo siento que Dios creó a una mujer con la que yo voy a ser feliz casado. Ya lo soy de novio y este tiempo que viene quiero estar dedicado a ese momento, que cada momento sea 'el' momento".

"Quiero trabajar por felicidad con la gente que quiera felicidad y por sobre todas las cosas estar al lado de una persona como Coni". G-plus

"Ya no es por plata; vos sabés que yo no soy rico, sabés que vivo bien. Quiero trabajar por felicidad con la gente que quiera felicidad y por sobre todas las cosas estar al lado de una persona como Coni; lo que el tiempo me depare para vivir en este plano", contó Fantino, muy contento por su casamiento con Coni, a quien sorprendió con la propuesta durante un viaje a Grecia.

¡Muy enamorado!