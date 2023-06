Alejandro Cipolla tildó de "cachivache" al papá de L-Gante: "Es lamentable lo que dijo"

Luego del escándalo que se desató cuando Alejandro Cipolla confirmó que ya no defiende a L-Gante, quien sigue detenido en la DDI de Quilmes, el letrado apuntó muy fuerte contra su padre.

Muy enojado, aclaró que dio un paso al costado de la defensa del artista, que se supo que será liberado bajo fianza pero no de manera inmediata, por pedido de la familia y no del artista.

"Están la madre y el padre hablando, que lea la resolución la madre, son todos conocedores de derecho ahora... Elián nunca me dijo nada, había problemas y discrepancias con la familia, el padre había salido a decir que yo mentía, no sé cuál es el apellido del señor porque Valenzuela no lo es, una cachivada lo que hizo el padre", se quejó Cipolla en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

ALEJANDRO CIPOLLA TILDÓ DE "CACHIVACHE" AL PADRE DE L-GANTE

Antes de cerrar, el letrado fulminó al padre de L-Gante por sus últimos dichos sobre su paternidad.

"Me pareció un cachivache, incorrecto menospreciar al hijo de esa manera, que cuando Elián salga va a tener que hacerse un ADN, me pareció un horror, lamentable todo lo que dijo". G-plus

