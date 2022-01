Alejandra Maglietti reveló por qué no se casó con Jonás Gutiérrez: "¡Yo no quería ser divorciada!"

Estuvieron cinco años, con planes de casamiento, pero al final Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez terminaron su relación en 2019. La modelo reconoció que sufrió infidelidades del futbolista y ahora en Bendita recordó la boda que no fue con el jugador.

“Estamos hablando todo de bodas. No te pongas mal vos, querida”, lanzó Edith Hermida, irónica con su compañera de ciclo. “Con Any Ventura teníamos el vestido largo preparado para la fiesta”, aseveró, pero Alejandra fue súper sincera.

“Hasta yo también tenía el vestido. No me casé porque me dio una fiaca. Me daba fiaca casarme”, reconoció la panelista, sin dar nombres. “Yo no quiero ser divorciada. ¡Yo quiero seguir siendo soltera!”, remató, tentada de risa.

"Yo no quiero ser divorciada. ¡Yo quiero seguir siendo soltera!". G-plus

Alejandra Maglietti habló de la infidelidad de Jonás Gutiérrez

"Pasé un montón de veces el dolor de la infidelidad y en mi última relación también. El que tiene que velar por mi relación es mi pareja", había contado en Agarrate Catalina (La Once Diez).

"A mí molestó, obviamente me agarró celos pero nunca jamás le dije algo a la tercera", se sinceró.