Alejandra Maglietti le reclamó a Wanda Nara que le pida perdón tras insultarla: "Yo no estuve con tu marido"

Alejandra Maglietti miró a cámara en Bendita y le exigió a Wanda Nara que le pida disculpas por decirle "boludita", luego de ver que la empresaria se disculpó con China Suárez por calificarla de "zorra" por estar con su marido, Mauro Icardi.

"A mí Wanda no me pidió. ¡Y, Wanda, yo no estuve con tu marido! Yo me merecía más perdón que la China", dijo la panelista, indignada por el trato que recibió de Nara por solo opinar del escándalo en Twitter.

En ese marco, Maglietti aseguró: "Yo la recibí sin comerla ni beberla. Yo no tenía nada que ver. Solo opiné del tema".

Dando por cerrado su descargo, Alejandra reafirmó su intención de que Wanda Nara también se disculpe con ella: "Yo no tengo nada que ver, Wanda, me podrías pedir perdón, también"

EL TWEET DE ALEJANDRA MAGLIETTI QUE DESATÓ LA BRONCA DE WANDA NARA

Recién iniciado el escándalo mediático entre Wanda Nara con la China Suárez, por el affaire de la actriz con Mauro Icardi, Alejandra Maglietti se sumó a la ola de opiniones sobre el tema, sin imaginar que Nara le respondería sin filtro.

"Más allá de que es claro que lo de Wanda es un show, en su drama (que le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión", escribió la panelista de Bendita en Twitter.

Y agregó: "La lógica de ‘es hermosa, a mi marido le gusta, entonces la destruyo por lo que imagino que mi marido haría con ella o la que sea’. Cómo si la culpa fuera de ella y el tipo no tuviera discernimiento. El compromiso es de él".