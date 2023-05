Alejandra Maglietti, muy picante sobre su relación vintage con Mariano Martínez: "Le di unos besitos tontos"

La insólita visita de Mariano Martínez a MasterChef dio que hablar en muchos ciclos de TV durante este martes y Bendita no fue la excepción ya que Beto Casella y su panel no dejaron la oportunidad de contar anécdotas sobre el actor, sobre todo su ex Alejandra Maglietti.

La formoseña recordó que mantuvo un breve romance con el actor, que por entonces era protagonista de la tira de Pol-ka Son de Fierro (2007), mientras que ella, que por entonces contaba con 22 años, comenzaba su carrera en los medios mientras estudiaba Derecho en la UCA.

El informe de Bendita hizo hincapié en la extraña visita de Martínez, que solo se limitó a cubrirles la cocina a los participantes mientras ellos se acercaban al yenga a jugar por turnos, y en ese sentido le cayeron muchas críticas del panel al actor.

ALEJANDRA MAGLIETTI RECORDÓ SU ROMANCE RETRO CON MARIANO MARTÍNEZ

“Vos saliste con este pibe”, recordó Beto Casella mirando a Maglietti, ya que el tema fue tratado en Bendita. “Sí, le di unos besitos tontos”, fue la insólita respuesta de Maglietti, que minimizó un romance que, en su momento, la ubicó en los titulares de las revistas del corazón.

“¡Qué recuerdo pobre te queda del pibe! ¿En qué contexto le diste unos besitos?”, le reprochó Casella, en busca de algo más jugoso con lo que dar charla. “Me fui a cenar con él, hace… Pero fueron unos besitos nada más”, se atajó ella.

“Yo tengo la lista de todas las personas con las que estuvo Ale. Una noche, una cena y tucu, tucu… desde que empezó en su provincia hasta ese momento. Habíamos tomado un vinito”, recordó Casella. “Yo estudiaba abogacía y él me fue a buscar después de un parcial. Envejeció raro. Pasaron los años y ahora me da que puede estar con Wanda porque está ‘muy Icardi’”, cerró la formoseña.