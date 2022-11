Alejandra Maglietti hizo una sorpresiva declaración sobre su vida sentimental en Los Más Clickeados: "Estoy saliendo con un abogado"

Alejandra Maglietti fue una de las famosas que recibió el premio de Los Más Clickeados en este 2022. La modelo, abogada y panelista habló en exclusiva con Ciudad de todo, sobre todos los temas, incluido el amor.

Súper agradecida por ser una de las elegidas por el público este año en la entrega que se transmitirá este sábado a las 21 por, Ale le confesó a este portal que

Alejandra también habló de su presente y futuro laboral en radio y televisión, además se mostró más que feliz con la distinción por parte del público y fue una de las famosas más sensuales de la fiesta.

- Ale, divina ¿cómo estás, feliz con este premio?

- Sí, la verdad que estoy muy contenta, me sorprendió cuando me llamaron este año, no me lo esperaba de ninguna manera así que estoy súper agradecida a Ciudad Magazine que siempre es tan generoso conmigo. Desde hace muchísimos años que siempre me hacen nota, siempre es un apoyo que desde los portales uno por ahí hace una foto en Instagram o alguna red social y que lo levanten y todo siempre es de mucha ayuda, se lo súper agradezco.

- ¿Te gusta leerte en Ciudad?

- A veces me da un poco de vergüenza leerme en los portales y no me gusta, la foto que está ahora en la portada de Ciudad.com sí me gusta. Entonces cuando entro, que lo hago siempre para informarme porque noticias del espectáculo es lo que hago todo el tiempo, leo y veo la foto me pongo contenta.

- ¿Y el corazón cómo anda, estás conociendo a alguien o estás sola?

- Estoy conociendo a alguien se podría decir, sí.

- ¿Podemos saber un poquito más?

- No sé, lo que pasa es que después de tener una relación tan mediática decís ‘nunca más me pasa esto’ porque es como que tenés que explicar un montón de cosas. Pero bien, estoy contenta, estoy saliendo con un chico que es abogado igual que yo.

- ¿Es de acá?

- Sí, es de acá, es argentino, no es internacional.

- Porque como te vemos que viajas por todos lados...

- Yo porque me gusta viajar y siempre tengo alguna excusa con mis amigas o algo para irme. También las redes sociales hacen que esas cosas sean más fáciles que antes, yo soy del interior, me gusta disfrutar de la naturaleza el fin de semana, entonces siempre que puedo… si me contratan para ir a trabajar a Mendoza yo aprovecho y me quedo todo el domingo ahí y no me pienso volver antes, me vuelvo en el último vuelo. Yo pienso, si alguien ve mi Instagram la gente debe pensar ‘¿en qué momento duerme?’ porque me gusta mucho disfrutar y conocer, sobre todo Argentina, que viajo un montón por el país.

- ¿Tenes algún proyecto laboral en particular para el verano?

- Voy a seguir, si Dios quiere y ojalá con Bendita durante el verano, que siempre sigue y nunca corta, estoy súper contenta de estar en un programa tan exitoso con todo el equipo, los quiero un montón y les mando un beso grande. Muchas veces publican algunas cosas que nos decimos nosotros en chiste o pasos de comedia que tenemos así que súper contenta. También estoy haciendo radio a la mañana en Vale 97.5 de 7 a 10 de la mañana con Marcelo Foss hasta fin de año y el año que viene veremos cómo sigue. Pero la verdad es que estoy muy contenta de todo lo que estoy haciendo ahora y ojalá que el año que viene siga así.

- ¿A quién le dedicás este premio?

- Este premio se lo dedico a mi familia, a mis amigas, a mis compañeros de Bendita, a los que clickearon, a ellos se lo dedico también.

EL SENSUAL LOOK DE ALEJANDRA MAGLIETTI PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE LOS MÁS CLICKEADOS 2022

Alejandra Maglietti asistió a la entrega de premios de Los Más Clickeados 2022 en la que recibió una distinción por ser una de las elegidas por el público y fue una de las más sensuales de la fiesta.

- Este es un vestido mío, lo tenía guardado y me animé, me lo había comprado para una ocasión especial, y dije ‘me lo voy a poner en esta entrega de premios porque me encanta’. Tiene muchas perlitas, brillos, lo combiné con tacos súper altos.