La alegría de Jimena Barón porque Momo se fue de campamento: el desopilante festejo

Súper unida a su hijo, Jimena Barón fue a despedir a Momo, que se fue de campamento con sus amiguitos del colegio.

La cantante compartió una foto abrazando y besando a su hijo, con quien disfruta de un vínculo súper fuerte. "Feliz campamento, chino de mamá", le dedicó, muy cariñosa.

Acto seguido, cuando el nene se fue, se sacó una foto entrando a su casa y festejó que disfrutará de varios días sola. "¡Libre soy!", exclamó, eufórica.

LA REFLEXIÓN DE JIMENA BARÓN SOBRE SUS CANCIONES PERSONALES

"Antes había una parte rara mía que decía ‘Yo soy La Cobra, no me entra ni una bala. Y saco esto y soy fuerte. No estoy resentida, no estoy dolida’. Pero se nota que sí", asumió Jimena.

"Hay un proceso de estar enojado cuando te lastiman mucho. Después vemos una canción, pero fue re fuerte lo que me pasó. Hay un proceso de mucho enojo con La tonta, con estar con la comida y con el culeado que no viene. Con La Cobra y con La Araña, que decís ‘¿qué onda?’", aseguró.

"Las noticias frivolizan todo, pero si vas al punto es 'la pasé como el ojet… No estuvo nada bueno'", concluyó Jimena, a pocos días de estrenar La Araña, canción nacida del dolor que le provocó que su entonces amiga Gianinna se ponga de novia con Daniel Osvaldo.