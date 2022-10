Ale Fantino fue despedido de ESPN y habló de Pollo Vignolo y Mariano Closs: "Vayan comprando canilleras"

En estos últimos días, Alejandro Fantino sembró polémica al cruzarse muy fuerte con Pollo Vignolo y Mariano Closs, colegas en ESPN.

Tras el fuertísimo ida y vuelta, el conductor confirmó el rumor que comenzó a revolotear con fuerza cerca de él. ¿Cuál? El que deslizaba que había dado un paso al costado de la señal televisiva de deportes.

Muy picante, Alejandro confirmó su salida de ESPN y advirtió a Pollo y Mariano.

"Vayan comprando canilleras...", les dijo, polémico, remarcando que esto recién empieza.

FUERTE DESCARGO DE ALEJANDRO FANTINO TRAS IRSE DE ESPN

Alejandro confirmó la noticia de su salida en su nuevo emprendimiento, Neura Media.

"ESPN generó una reunión con nosotros y amablemente me preguntaron sobre mi comodidad. Y fueron dos horas donde conversamos y les dije que no me siento cómodo y me dieron que ellos no me notaban cómodo. No me parece justo para ellos que esté en un lugar donde no me siento cómodo. No voy a seguir en ESPN. Cerrada esa etapa con mucha amabilidad de su parte y de mí equipo".

"Empecé a sentirme incómodo, empezamos a hacer programas por fuera de ese sistema y quedamos fuera de todo. Durante casi 12 o 13 años no tuve oportunidad de acercarme a una cancha porque o me cagaban a trompadas o la pasaba mal. Me venía sintiendo incómodo y me di cuenta de que tenía que plantear una nueva batalla, una nueva lucha. Intenté discutirlo desde adentro, no se puede ir en contra como Closs y el Pollo", explicó Alejandro.

“Le diría al Pollo Vignolo y a Closs que vayan comprando canilleras. Esto es sin árbitro ahora...". G-plus

Y se despidió deslizando que ahora que se fue, podrá apuntar contra sus excolegas sin intermediarios.

“Le diría al Pollo Vignolo y a Closs que vayan comprando canilleras. Esto es sin árbitro ahora... Empezamos a discutir esto de verdad, como se discutió en su momento el grondonismo cuando todos me trataban de loco, de tipo errado, que estaba equivocado".

"Me gastaban, me boludeaban, a mí y a Vila, y nos mataban a los que hacíamos el Show del Futbol. No soy el único que piensa que hay que cambiar el periodismo deportivo y el análisis del fútbol", sentenció.

¡Filoso!