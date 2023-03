El álbum de fotos de la mega fiesta de cumpleaños de Tini Stoessel: mimos con Rodri de Paul, Bresh y piletazo.

Tini Stoessel cumplió 26 años y lo festejó con su novio Rodrigo de Paul, quien se instaló temporalmente en Argentina para jugar con la Selección, y sus mejores amigos en su fiesta favorita. Sí, la Bresh.

La artista lució un vestido rosa pastel súper ceñido al cuerpo con tajos laterales y bailó toda la noche de la mano del futbolista, Lizardo Ponce, Duki, Emilia Mernes, Lola Índigo y Stefi Roitman, entre otros famosos.

¿Cómo terminó el inolvidable festejo? Todos los invitados se tiraron a la espectacular piscina con la que cuenta el boliche, junto a un montón de globos rosas, gigantes y con el nombre de la fiesta.

"Feliz cumple Tini, noche hermosísima... Te amamos con todo el cora", le dedicaron, súper contentos por su presencia en el espacio.

POR QUÉ LOS HIJOS DE RODRIGO DE PAUL Y CAMILA HOMS NO BAJARON A LA CANCHA

Por eso, Nancy Duré explicó la ausencia de Francesca y Bautista, los hijos que Rodrigo De Paul tuvo fruto de su relación con Camila Homs: "Los chicos estaban en el estadio, pero no bajaron, no estuvieron al lado del papá en la foto con la copa. Como no estuvieron en Qatar".

"Lo que querían evitar era la foto de Tini con Rodrigo y los nenes que iba a generar enojo del otro lado", concluyeron.