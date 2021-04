Alberto Samid contó su reacción por la muerte de Mauro Viale y recordó su escandalosa pelea: "Era un provocador y yo no entendí su juego"

La muerte de Mauro Viale a los 73 años, luego de que se agravara su cuadro de coronavirus y sufriera un paro cardíaco, hizo que sus amigos y colegas destaquen sus cualidades y expresen su dolor. Un testimonio sorpresivo fue el del empresario de la carne, Alberto Samid, recordado como uno de los “enemigos” del periodista.

Samid lamentó la muerte de Mauro y contó cómo se enteró de la noticia. “Estaba con mi familia cuando me enteré y estamos shockeados todavía. Yo soy de ver su programa, no me lo perdía un día. Yo estoy con prisión domiciliaria, así que se imagina…”, reconoció, en Buen Telefe quien protagonizó una histórica pelea al aire con el periodista en 2002 que terminó con piñas e insultos.

“Éramos fanáticos del programa de él y me sorprendió muchísimo porque es un hombre que se cuida en las comidas, hace ejercicio. Un hombre sano. Además, lo internaron el sábado y se murió el domingo. Algo que no debería sorprendernos porque todos los días preguntamos cuantos murieron por coronavirus”, aseguró el exdiputado.

También, habló de su recordada pelea en vivo en Impacto a las 12, el programa que hacía Mauro por aquellos años. “Yo comprendí que él era un provocador que se ganaba la vida de esa manera y me parece bárbaro. Cada uno se gana la vida como puede. Ustedes se ganan la vida de una forma, él de una manera y yo de otra”, afirmó.

“Él se ganó toda su vida siendo un provocador y bueno, yo no entendí ese juego en ese momento y por eso sucedió lo que sucedió. Eso le diría”, cerró Alberto Samid, despidiendo a Mauro Viale.