Alberto Martín le robó un beso a Carmen Barbieri en el vivo de Mañanísima: "Me das calor"

Alberto Martin soprendió a Carmen Barbieri en pleno vivo de Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) al robarle un beso frente a cámaras.

“Vení, vení, no me robes besos ahora porque la gente después dice…”, le dijo la conductora al actor, quien no desperdició la oportunidad para besarla en la boca.

“¿Quién te convenció para que vengas todo el programa?”, le preguntó entonces la actriz y Alberto le respondió: “Yo la paso muy bien acá”.

Mientras Carmen le hacía preguntas a su invitado, este la agarró desprevenida una vez más y le dio otro beso. “¡Ay… pero basta”, reaccionó la mamá de Fede Bal con humor.

“Vos haces mucho acá frente a cámaras pero atrás nada”, le reclamó después la actriz antes de que Martín se fuera para la cocina.

LA FRASE SIN FILTROS DE ALBERTO MARTÍN A CARMEN BARBIERI EN MAÑANÍSIMA

Hacia el final del programa matutino de Ciudad Magazine, Alberto Martín lanzó una frase sin filtros dirigida a Carmen Barbieri que dio que hablar.

“Hoy te vas colorado, ¿te dio calor la cocina no? porque yo estoy transpirando…”, le dijo la conductora y fue allí cuando el actor le contestó: “Sos vos la que me da calor”.