Alberto Fernández salió en vivo en La Peña de Morfi y habló de un posible estado de sitio: "No hace falta hoy"

En el primer domingo desde su anuncio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus, el presidente Alberto Fernández apareció en La Peña de Morfi, el ciclo de Gerardo Rozín y Jésica Cirio, a través de una videoconferencia desde la Quinta de Olivos.

En la extensa entrevista, que duró casi una hora, el Primer mandatario descartó a posibilidad de un estado de sitio para que la gente cumpla el aislamiento: “No hace falta el estado de sitio hoy por hoy”, aseguró, en el ciclo de Telefe. “No quisiera llegar a eso, hablaría muy mal de la sociedad argentina”, expresó.

También el Presidente fue crítico con quienes viajaron poco antes o durante la cuarentena: “Más de 20 mil personas se fueron de la Argentina cuando les avisé que había una pandemia, y parte de esos son los que reclaman que los traigamos urgente. Hay que terminar con eso”, expresó.

“Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente. Me preocupa que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos", dijo. “Me preocupa el idiota que circula con fiebre y que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa mucho su egocentrismo y que no pueda medir el daño que le puede hacer al que está al lado”, señaló.

El Presidente también contó que se iniciaron acciones penales contra dos miles personas en un día que incumplieron su orden y se secuestraron 300 autos. “El contagio va a ocurrir, no lo vamos a poder evitar, en nuestra casa el contagio será más lento y como es más lento vamos a poder atender a la gente. Cuando más lento sea el contagio, más posibilidad de atenuar y de que el virus mate sea mucho menor”, destacó, sobre la importancia del aislamiento obligatorio.

“Yo sé que esta decisión que tomé está complicando la vida de mucha gente, pero también le estoy salvando la vida a muchos de ellos”, enfatizó Alberto Fernández.