Alberto Cormillot reveló la tierna reacción de su hija Reneé al ver a su bebé Emilio: "Se quedó una hora mirándolo embobada"

En la madrugada del 17 de septiembre, Alberto Cormillot (83) se convirtió en padre de Emilio, fruto de su matrimonio con Estefanía Pasquini (36), y la hija mayor del doctor, Reneé (54), expresó en Nosotros a la Mañana su profundo deseo de conocer a su hermanito recién nacido.

A doce días de la llegada al mundo del bebé, Cormillot reveló la tierna reacción de Reneé cada vez que visita a Emilio.

"Sí, mi hija lo conoció. La última vez que lo vio fue anteanoche. Viene y se queda una hora embobada mirándolo... Está encantada", comentó Alberto en Mañanísima, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas, dando cuenta del amoroso recibimiento que le dieron los hermanos mayores a Emilio.

"Adrián (Cormillot) viene todos los días. Si fuera por él vendría dos veces al día a verlo a Emilio. Está chocho. Adrián dice le va a dar calle porque yo soy aburrido", agregó el profesional de la salud, transitando un presente familiar emocionante.

Inicialmente, Alberto había escogido a su hija Reneé para que sea la madrina de Emilio, pero ella explicó por qué no aceptó tan significativa elección. "El tema del madrinazgo me pareció que tenía que ser una amiga de Estefi.. Así que me pareció más lógico cederlo. Aparte teniendo una madrina tan grande , uno suele buscar una madrina que sea joven. Así que el madrinazgo decidí cederlo, pero hermana voy a ser de por vida", dijo Reneé en Nosotros a la Mañana.