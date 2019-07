El sábado pasado, una insuficiencia cardíaca causó la muerte de Maxi Oliva (34), el campeón de Cuestión de Peso 2006 con un alta de menos de 100 kilos, pero quien en el último tiempo había vuelto a sufrir la enfermedad de obesidad mórbida hasta alcanzar cerca de 500 kilos.

Dolido por la muerte de su hijo, Carlos Oliva apuntó contra el doctor Cormillot en una nota con Confrontados: “Cormillot, dijiste que hiciste todo lo que había que hacer por mi hijo y hace una semana que estamos pidiendo una cama en Malvinas. ¿Por qué nunca lo llevaste a tu clínica? Dedicate a otra cosa si tu institución no está preparada para recibir un gordo como Maxi. Él se lo ganó y cada vez que había que pedir algo, había que pedir por favor".

Ante estas fuertes declaraciones, Alberto se defendió en Nosotros a la Mañana y reconoció que, dadas las necesidades del sistema de salud, el municipio de Malvinas Argentinas no podía poner una ambulancia a disposición del traslado semanal de Maxi desde La Matanza: “El último contacto que tuve con Maxi fue a mediados de 2018, no sé si agosto o septiembre. Él comenzó a espaciar las consultas y después declinó seguir el tratamiento”.

Luego, Cormillot reveló cuál fue la última noticia que tuvo de Maxi, a horas de su desenlace fatal: “El viernes pasado un colega me mandó un audio de WhatsApp a las tres de la tarde; en ese momento estaba grabando y lo escuché a las seis y veinte. Entonces, hablamos a esa hora y me dijo ‘mirá, Maxi está mal’, y me preguntó si lo podíamos intertnar. Ahí le dije que tenía que hablar el municipio de La Matanza, donde estaba Maxi Oliva, con el partido de Malvinas Argentinas, donde está la clínica municipal que dirijo. A la mañana siguiente estaba en una inauguración en Tigre, junto con el intendente y el secretario de salud de Malvinas. Se comunicaron con sus pares de La Matanza y a los 40 minutos estaba la ambulancia con la cama para el traslado. Falleció en ese momento”.

“Se habla de abandono de persona con un paciente al que no veíamos hace un año”, enfatizó indignado. Luego, el médico aclaró: “El padre de Maxi nunca intentó hablar conmigo. Es más, nadie habló conmigo durante todo este año, no tengo un solo mensaje de WhatsApp. El viernes me pidieron ayuda de forma concreta”.

Así, Cormillot se sinceró respecto de su silencio inicial y por qué ahora sí decidió explayarse: “Yo había decidido no hablar del tema para no confrontar con el padre que está con dolor. Pero cuando veo que tanta gente se suma y se preguntan por qué yo no hablo, está absolutamente claro que no tuve contacto con el paciente durante un año. No era mi paciente ni estaba yendo a Malvinas, estaba en otra jurisdicción. Decidí hablar porque todo el mundo estaba escuchando una sola campana”.

Al final, Alberto Cormillot argumentó por qué Maxi Oliva no fue sometido a una cirugía que le ayude a bajar de peso: “El tenía contraindicaciones médicas muy fuertes para operarse. Era más riesgoso operarlo”.