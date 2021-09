Alberto Cormillot habló de las críticas que recibe por haber sido padre a los 83 años: "Todos tenemos prejuicios"

La semana pasada, el Doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini se convirtieron en padres de Emilio y desde entonces han pasado todos estos días adaptándose a la llegada del bebé. En las redes sociales, el nutricionista fue blanco de comentarios despiadados a raíz de haber sido padre a los 83 años y en A la tarde sorprendió a Karina Mazzocco y a sus panelistas cuando afirmó que no se hace eco de las críticas porque él mismo ha sentido prejuicios de este tipo.

“Hay tres o cuatro facetas. La primera es que, si bien publico en las redes a través de gente que me ayuda, no me meto allí, o sea que no me entero de lo que dicen hasta que alguno me lo comenta”, señaló el nutricionista. “La verdad es que son muy pocos los comentarios que me puedan hacer que no nos hayamos hecho Estefi y yo. (…) Y después yo tengo claro desde hace muchos años que no sos moneda de oro para que te quiere todo el mundo ni sos sal para estar en todos los platos. Cada uno puede pensar lo que le parezca”, aseveró.

“Todos tenemos prejuicios, el asunto es qué hacer con los prejuicios. Mi ejemplo más claro es con Norman Briski, que tuvo gemelas a los 78 años. Y mi primera mirada fue crítica, y después me pregunté por qué”, explicó con sabiduría Alberto Cormillot. “El prejuicio es una cosa que te lo produce la cabeza y vos le podés contestar ‘vos sos un prejuicio, pero no es mi juicio’. Es decir que mi juicio dice otra cosa”, concluyó el doctor, que a continuación posó junto a Emilio para las panelistas.