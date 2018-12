Ailén Bechara y su selfie a 6 meses de ser mamá: “Engordé 17 kilos, me comí todo y ahora dije ‘ya basta’”

A través de Instagram es común que los famosos presuman de sus cuerpos tallados, sin embargo detrás de las fotos no hay fórmulas mágicas. Ailén Bechara compartió con sus seguidores cómo el convertirse en mamá de Francisco hace 6 meses le dejó 17 kilos de más y cómo consiguió bajarlos.

"¡Estoy un poquito orgullosa de mi! Me puse un objetivo después de tenerlo a Fran y a seis meses de su nacimiento, puedo decir que estoy feliz porque con mucha constancia esfuerzo y voluntad lo estoy logrando de a poco". G-plus

“¿Cómo andan? ¡Yo bien! ¡Un poquito orgullosa de mi! Me puse un objetivo después de tenerlo a Fran, y a seis meses de su nacimiento, puedo decir que estoy feliz porque con mucha constancia esfuerzo y voluntad lo estoy logrando de a poco”, escribió la modelo, junto a una foto de cómo está hoy.

"Engordé 17 kilos aproximadamente, me comí todo y me saqué las ganas con todo, y bueno ahora es un ‘ya basta’. Comer saludable fue lo que siempre hice así que volví a ese estilo de vida. Lo dice alguien que le encanta comer. No como como pajarito". G-plus

“Para las que me preguntan, engordé 17 kilos aproximadamente, me comí todo y me saqué las ganas con todo, y bueno ahora es un ‘ya basta’. Comer saludable fue lo que siempre hice así que volví a ese estilo de vida. Permitidos solo los findes. Se puede, creeme. Te lo dice alguien que le encanta comer. No como como pajarito”, aseguró.

“Necesitaba que me vuelva a entrar la ropa que yo usaba, verme y sentirme a gusto conmigo. Entonces, con muchos días de querer dormir más, con ganas de quedarme haciendo nada, decidí ir a moverme y hacer algo por mi. Vamosss. Motivate”, finalizó Ailén Bechara, feliz por los resultados.