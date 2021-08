Ailén Bechara reveló el fallido encuentro entre su hijo y Lionel Messi: "¡No se quería sacar una foto con él!"

Después de que Ailén Bechara confirmara que había atravesado una fuerte crisis de pareja con su marido, Agustín Jiménez, aclaró que seguían juntos y que habían decidido darse otra oportunidad. Para celebrar esta decisión, viajaron en familia a Ibiza, España.

Como su marido es representante de jugadores de fútbol, está en contacto con deportistas de la talla de Lionel Messi. Por eso, se lo cruzaron más de una vez. Muy contenta, Ailén trató que su hijo, Francisco, de tres años, se sacara una foto con Lio pero... ¡no quiso!

"Fran no entiende aún quién es quien. Lo cruzamos el otro día y estaba empacado... No se quiso sacar una foto y yo no podía creerlo", contó la modelo en Instagram.

Por suerte, volvieron a cruzarse al futbolista en otra oportunidad y, finalmente, la modelo logró que el pequeño se sacara una foto con él. "Gracias a Dios nos lo cruzamos de nuevo en otro lugar y ahí sí. Me lo va a agradecer toda la vida ja, ja, ja", cerró, entre risas, después de también haber compartido su postal con el futbolista.