Agustina Kämpfer sorprendió al contar los usos que le dio a la placenta de su hijo: "No sé si nos la comimos"

Agustina Kämpfer participó este jueves de Flor de equipo, donde se sometió al “cuestionario intragable” que respondió sin tapujos, inclusive cuando la conductora quiso saber qué hizo con la placenta de su hijo Juan. La periodista sorprendió al enumerar todos los usos que le dio a ese órgano efímero y contó que cree que incluso comieron un poco sin darse cuenta.

“Tom Cruise dijo que quería comerse la placenta de su hija. ¿Qué hiciste vos con la tuya?”, le preguntó Flor Peña a Agustina. “Hice de todo. Con la placenta de Juan hice un frasco de pastillas a base de la placenta y las tomé en el puerperio”, explico Kämpfer antes de dar a conocer una lista increíble por lo variado de los productos.

“Hice también tintura madre que es como armar flores de Bach y se las di mucho a Juan durante la cuarentena estricta, es como un volver al origen, como un tratamiento emocional”, explicó. “También hice juguetes para Juan, como por ejemplo un tamborcito, que está hecho con una parte que es como una especie de cuero de la placenta, una lámina”, agregó la periodista mientras Florencia Peña pedía disculpas a aquellos que estuvieran almorzando.

Finalmente, la invitada contó un episodio en el que perdió lo que le quedaba del órgano. “Me quedó un poquito que íbamos a plantar, lo dejé en el freezer y un día me desapareció. No sé si la señora que trabajaba en casa se confundió y nos lo comimos o si lo tiró pensando que era un pedazo podrido, porque es raro, no es un bifecito. Me di cuenta después de que ella se fue”, concluyó Agustina Kämpfer.