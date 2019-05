La mala onda entre Agustina Kämpfer y Yanina Latorre es manifiesta. Y la panelista de Nosotros a la mañana aprovechó para hacer una devolución de gentilezas en vivo. “Quiero destacar algo, ayer en LAM pasó algo muy feo para con Nicole, que había un micrófono abierto. Yanina Latorre tenía el micrófono abierto y Nicole estaba dando una nota en vivo, arroja un ‘qué pelotuda es’”, comenzó la periodista.

“Y francamente me parece una falta de respeto para con la entrevistada, que se toma un tiempo después de su trabajo y en vez de irse a su casa o adonde se le cante, se queda para darte una nota y que los que están en el piso la insulten. No va. No va”, continuó Kämpfer, indignada.

Más sobre este tema El exabrupto de Yanina Latorre contra Nicole Neumann por su postura contra la legalización del aborto: pensó que su micrófono estaba apagado

“No importa cómo piense Nicole, que no tengo un punto de encuentro con ella en su pensamiento sobre el debate sobre la despenalización del aborto, pero eso no se hace. Y defiendo a mi compañera”, completó la periodista.

El martes, Nicole Neumann había dado un móvil a Los Ángeles de la Mañana para hablar de la despenalización del aborto. “Para mí no es una moda, estamos hablando de vidas. Aparte, no me parece que se hagan festivales. ¿Festejando qué? ¿Que silenciosamente estamos pidiendo que se asesinen personitas que no tienen decisión? No entiendo, me parece todo un cachivache”, había dicho la modelo.

En ese momento, Yanina Latorre había lanzado un exabrupto contra Nicole, sin pensar que el micrófono estaba abierto: “¡Ay, qué pelot… que es!”, dijo, pero la modelo no tenía puesto aún el audífono, por lo que no escuchó el insulto.