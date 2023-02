Agustina Cherri reveló sus deseos de seguir agrandando la familia a un mes de ser mamá: "Vi nacer a Bono y quiero más hijos"

A un mes de haber dado a luz a Bono, fruto de su relación con Tomás “Pepo” Vera (con quien ya tiene a Alba), Agustina Cherri –que también tiene a Muna y Nilo con Gastón Pauls- reveló que quiere seguir agrandando la familia.

Así lo reveló la propia actriz en una profunda entrevista que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez: “Cuando quedé embarazada de Bono dije ‘este es el último, último, último’, pero después lo vi nacer y quiero más. Me dan ganas por momentos, pero después digo que no”.

En este sentido, la entrevistada compartió una sentida reflexión a poco de cumplir años: “No veo la hora de actuar todo el tiempo, es mi oxígeno. Cumplí 40 años y empecé a los 6, podría jubilarme, pero me encanta”.

“En abril estrenamos Votemos, una producción de Adrián Suar con un elenco maravilloso”, cerró Cherri, quien no le cerró las puertas a la posibilidad de darle más hermanitos a sus pequeños.

QUÉ SIGNIFICA EL LLAMATIVO NOMBRE QUE AGUSTINA CHERRI ELIGIÓ PARA SU CUARTO HIJO

Agustina Cherri se convirtió en mamá de Bono, su segundo hijo con su novio Tomás Vera, con quien también es mamá de Alba.

La actriz, que tiene a Muna y Nilo con su ex, Gastón Paul, presentó a su hijito minutos después de haberlo parido.

Agus posteó en Instagram una foto desde la clínica, abrazando a su bebé y riendo a carcajadas. Además de hablar sobre él con inmensa ternura, le agradeció a los profesionales que la acompañaron en este momento tan especial.

Según detalla Google, además de ser el nombre de un músico irlandés, líder de U2, "Bono" hace referencia la bondad y es de origen latino. Remite al que es emprendedor, capaz de realizar diferentes tareas y hacerlas todas bien.