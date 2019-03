Nació en Bahía Blanca y, ya en la escuela primaria, su lado artístico quedó de manifiesto. El pequeño Agustín Aristarán (hoy más conocido como Soy Rada), demostraba desde aquellas primeras participaciones escolares que lo suyo en el escenario iba en serio.

El tiempo pasó, se fue formando artísticamente y, con el advenimiento de las redes sociales, especialmente Instagram, pudo plasmar parte de su trabajo, que ya había recorrido la tevé, el teatro y shows musicales.

A poco del final de Serendipia, su obra en el teatro Metropolitan donde canta, baila, actúa ¡y hace magia!, y a semanas de sumarse a Aladín, será genial en el teatro Gran Rex, Agustín habló con Ciudad.

-¿Cómo vivís el final de tu exitosa temporada de Serendipia?

-Es un show que estamos haciendo desde septiembre, increíble. Lo terminamos muy arriba, en el mejor momento del show y eso me gusta. Serendipia vuelve a fin de año y haremos gira por todo el país.

-Ahora vas a pasar a hacer nada más y nada menos que Aladín, otro éxito teatral...

-Sí, me voy al Gran Rex. Estoy en una etapa de constantes cambios y aprendiendo cosas nuevas. Es un musical, tenía ganas de estar en este elenco, junto con Julieta Nair Calvo, Darío Barassi y Fernando Dente.

-¿Cuál va a ser tu personaje?

-Voy a hacer al malo, al Gran Visir. Es un desafío, mucha responsabilidad, y también alegría, estoy súper feliz. Se van a encontrar con un malo muy malo, ¡pero también muy gracioso!

-¿Qué dice tu hija Bianca (13) de este nuevo proyecto?

-Bianca es fan, estudia teatro musical hace rato, le consulto mucho y me dijo que si no la hago, se separa de esta relación: dice que va a ir a todas las funciones.

-Justamente hablando de ella, forma parte de tus redes sociales, que reflejan algunas situaciones de tu vida, ¿qué cuidados tenés a la hora de la exposición con ella?

-Cuido mucho eso. Bianca tiene la cabeza suficiente para entender que lo que mostramos es una ficción. Mostramos un juego en el que si Bianca tiene ganas de participar, lo hace y si no, no. Está súper charlado, ella tiene sus redes privadas, empezó con YouTube también. Las redes tienen eso. La gente capaz se confunde un poco porque, si bien es cierto que nuestra vida es muy divertida, no siempre los momentos que mostramos son los reales.

-Como influencer que sos, dada la cantidad de seguidores que tenés en Instagram (1 millón 200 mil) y al compartir tantos de tus videos con tu hija, ¿qué tip le podés dar a los padres a la hora de proteger a sus hijos en las redes?

-La clave es estar presente en los momentos en los que tu hijo consume contenidos. Bianca durante mucho tiempo tuvo prohibidos ciertos youtubers, que son verdaderos influencers para los chicos. Recuerdo que en mi época, por ejemplo, en mi casa no me dejaban ver ciertos productos de la tele, como Peor es nada. Creo que la clave es la conversación, darles libertad, escucharlos y respetar su palabra. Por ejemplo, Bianca me ha enseñado todo lo que sé de feminismo. Desde el prejuicio de que lo rosa es para nenas y celeste para varones, hasta tener la elección del género que te gusta, aunque siento que siempre fui muy abierto, pero ella me ayudó mucho.

-¿Cómo estás viviendo tu separación de Fer Metilli (también actriz e instagramera)?

-Estamos viviéndolo bien, aunque una separación nunca se vive bien. Es una distancia.

-¿No es definitivo, entonces?

-Es una distancia, eso es lo que nos pasa ahora.

-¿Estás de nuevo en pareja?

-No. Esquivo un poco todo este tema porque no me interesa contarlo, pero con Fer tenemos una relación excelente, nos vemos seguido.

-Volviendo a lo laboral, tu show Agustín Aristarán: Soy Rada está en Netflix hacer rato, ¿qué repercusión sentiste?

-Siento que me acercó a un montón de público del exterior, fue un gran paso, estuvo increíble llegar a lugares que todavía no estaban cercanos como por ejemplo México. Me pasa lo mismo con Radahouse, que está en YouTube, al alcance de todos y estoy muy feliz.

-¿Qué otros proyectos tenés para este año?

-Sigo con la banda, The Colibriquis, estamos tocando un montonazo. El 19 de abril hacemos un show en La Trastienda y grabamos nuevo disco. Después se viene algo muy lindo, que va a ser una serie importante como actor en una de estas plataformas, pero no puedo decir mucho y bueno, lo que te decía al principio de la gira con Serendipia y Aladín, claro. ¡Un año muy movido!