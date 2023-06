Agustín Sierra reveló los motivos de su sorpresiva separación de Fiorella Giménez

A un año y medio de apostar al amor con su entonces compañera de Bailando 2021, Fiorella Giménez, Agustín "Cachete" Sierra reapareció en la escena mediática y reveló los motivos de la separación.

"¿Creés que fueron muy rápido con Fiorella? Convivieron un tiempo, también", le preguntó la notera de Implacables al actor, recordando su temporada juntos en Carlos Paz.

"Decidimos decir 'hasta acá' por un tema de que no nos estábamos llevando bien y veníamos con discusiones. Nadie quería lastimar al otro y frenamos". G-plus

Serio, Cachete respondió: "No, no. Creo que lo que hicimos lo hicimos con mucho amor y a nuestra manera. Después decidimos decir 'hasta acá', por un tema de que no nos estábamos llevando bien y veníamos con discusiones. Nadie quería lastimar al otro y frenamos, de la manera más complicada, que es queriendo al otro".

CACHETE SIERRA, TRISTE POR LA SEPARACIÓN DE FIORELLA GIMÉNEZ

Si bien la ruptura data se dio algunos meses atrás, Agustín Sierra asumió públicamente estar triste por el final de su historia de amor con la bailarina.

"Fue un momento complicado el que pasamos. Ahora estoy volviendo a estar bien de a poco, paso a paso. Por eso también estuve medio ausente en las redes. Cuando terminan ciclos, yo trato de ir más para adentro y no estar tan expuesto", expresó el actor, hablando con cariño de su expareja Fiorella.