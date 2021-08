Agustín Sierra se quebró al hablar de la muerte de su papá en La Academia: "Le regalamos un título, era el DT"

El año pasado fue muy duro para Agustín "Cachete" Sierra: en abril sufrió la muerte de su papá y en mayo la de su abuelo. Esos duros golpes que no lo tumbaron, el actor se consagró en Cantando 2020. De igual manera, Cachete hizo una performance perfecta en el caño de La Academia, y recordó a su papá entre lágrimas luego de los halagos de Marcelo Tinelli.

"Estoy muy feliz. El año pasado esta producción me hizo muy bien en lo personal, por los desafíos que afrontamos y cómo terminamos", arrancó el actor. Entonces, Cachete se quebró: "Vengo de pasar un fin de semana muy lindo con mis amigos, le regalamos un título a mi viejo, que era el técnico del equipo. Nos volvimos a juntar después de mucho tiempo. No lo pudimos despedir como queríamos, pero después de un año nos volvimos a juntar regalándole ese trofeo".

Y con el llanto contenido, aclaró con ironía: "Este año me tocó ser a mí el DT, para cuidar el laburo y no lesionarme. Soy como Fernando Gago, tengo los dos ligamentos cruzados rotos, tibia y peroné. Así que el fútbol, por ahora no".

Más sobre este tema Agustín Sierra habló de la muerte de su papá, en plena cuarentena: "Lo pude despedir por teléfono" El jugadísimo último truco de Cachete Sierra con su bailarina con el que se ganaron el puntaje perfecto en La Academia

Abrazado a Fiorella Giménez, su partenaire en el certamen y pareja en la vida real, Cachete Sierra concluyó: "Llegamos al caño al límite. La producción nos había ofrecido un reemplazo y les dije que no, que si podíamos atrasar un día más el baile para llegar más enteros, pero no se podía".