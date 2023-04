Afirmaron que Sebastián Yatra le fue infiel a Tini Stoessel con Aitana: "Ellas eran amigas y se lo negaban"

Cupido, el último trabajo discográfico de Tini Stoessel tiene más de una canción de desamor. En la reciente presentación en Santiago del Estero, la artista reflexionó sobre las desilusiones amorosas antes de cantar Te Pido. Incluso jugó con la letra de Carne y hueso, otro tema que nació tras la separación de Sebastián Yatra, y se armó revuelo.

En ese marco, algunos medios y en las redes sociales deslizaron que Tini estaría atravesando una crisis con Rodrigo de Paul. Sin embargo, nada de eso era cierto y Yanina Latorre se ocupó de aclarar en LAM que fueron "palitos" para su ex Sebastián Yatra, actualmente en pareja con la cantante española Aitana.

Más sobre este tema Yanina Latorre negó con contundencia la versión de crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "No están separados"

YANINA LATORRE AFIRMÓ QUE SEBASTIÁN YATRA LE FUE INFIEL A TINI STOESSEL

Estefi Berardi: -(En redes) pusieron un video en el que Tini habla de una ruptura amorosa, pero ella no hablaba del presente. Porque lo relacionaron con De Paul.

Yanina Latorre: -Claro. En una parte del show Tini tiene un par de canciones tristes y ese tema está particularmente dedicado un ex. Vayan a ver a quién se lo está dedicando. Ella habla del beso, del desamor…

"Aitana era la amiga. Tini le dio la posibilidad…(de cantar juntas una canción, en 2019). Ellos en su momento le negaron todo y ahora están juntos". G-plus

Ángel de Brito: -¿A Yatra?

Yanina: (Mira a Ángel y asiente con la cabeza)

Estefi: -Tini nunca dijo que era algo de ahora.

Yanina: -Claro, porque cuando ella canta el tema cuenta qué es lo que la llevó a eso. Le está pegando al ex. No está hablando de Rodrigo. Está hablando de otro. Mañana, cuando la vean en Madrid ¿qué van a decir?

Más sobre este tema Aseguran que Aitana engañó a Miguel Bernadeau con Sebastián Yatra por años: "Se le subió la fama a la cabeza"

Ángel: -¿Con Sebastián terminó todo el ...? Con problemas.

Yanina: -Y... Ella es muy educada y lo saluda, y está todo bien, pero quedó un resentimiento.

Ángel: -¿Y con Aitana?

Yanina: -Aitana era la amiga...

Ángel: -La Icardeó.

Yanina: -Tini le dio la posibilidad…(de cantar juntas una canción, en 2019). Ellos en su momento le negaron todo y ahora están juntos.

Estefi: -¿Y Danna Paola?

Yanina: -Ella no era amiga de Danna Paloa, me parece. En su momento todo eso se lo negaban y estaba ocurriendo. Tini cuando canta estas canciones le está hablando a él, no a Rodrigo.

Estefi: ¿Yatra fue infiel?

Yanina: -Sí.

Ángel: -Sí, y fue medio tacaño.