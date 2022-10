La advertencia de Marina Calabró a L-Gante sobre Wanda Nara: "Le dije que estuve en sus dos bodas y quiero estar en la tercera"

Este fin de semana Marina Calabró regresó después de varios años a La Noche de Mirtha Legrand, aunque allí también se encontró con L-Gante a quien le hizo una importante advertencia sobre su supuesta relación con Wanda Nara.

En diálogo con Implacables, la panelista de Lanata sin filtro confirmó que su paso por la mesa de Mirtha fue pacífico, “sin pases de factura”, incluso resaltó la actitud de la conductora, con quien hubo “beso al final” y por eso puedo cerrar “el peor de sus frentes”.

Marina reveló que Mirtha “se enganchó con L-Gante” a quien “exprimieron”, en referencia a la cantidad de preguntas que le hicieron al cantante a lo largo de la gala.

MARINA CALABRÓ Y UNA PICANTE FRASE A L-GANTE SOBRE WANDA NARA

“Es súper carismático, pero le preguntamos todo: si está de novio, si tiene intimidad con Wanda, porque lo trajeron con la camioneta de Wanda”, observó Marina a la salida del estudio donde grabó el programa.

“Yo se lo tiré en la mesa y no me lo negó”, le dijo Marina a Diego Bouvet en referencia al supuesto romance con Wanda, y recordó que Mirtha le hizo varias preguntas al ex de Tamara Báez, antes de revelar la picante advertencia que le hizo fuera del aire.

“Lo que no salió al aire es que, en el pasillo, cuando lo saludé, le dije ‘Mirá, yo estuve en los dos casamientos de Wanda, en los dos, y quiero ir al tercero’. ‘¡Dale, esa es buena!’, me dijo”, cerró Marina Calabró sobre su encuentro con L-Gante.