Adriana, la cantante y maestra jardinera que hace 22 años se presenta en teatro: "Es una propuesta distintiva"

Cantando con Adriana celebra 22 años de carrera presentándose en vacaciones de invierno con un show muy especial.

Adriana Szusterman, maestra jardinera cuya obra y trayectoria fue declarada de Interés Cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, habló con Ciudad sobre su nuevo espectáculo en estas vacaciones de invierno.

-¿Cómo te preparás para estos shows?

-Con mucha alegría y pasión, compartiendo con Juli (Bailando con Julieta), mi hija, y mi papá Saúl. Eso me emociona mucho. Siento que pudimos evolucionar cada vez más después de 22 años de carrera y darle una vuelta de rosca. Aflora lo artístico y mi alma docente, la crianza respetuosa y tener una propuesta distintiva.

-¿Cómo te llevás trabajando con tu hija?

-El ensamble con Juli es buenísimo. Somos muy compañeras. Las dos somos muy exigentes pero nos complementamos. Ella está a cargo de los ensayos coreográficos, baila conmigo desde los 7 años. Después hizo la escuela de arte y ahora dirige y me emociona. Lo digo no solo como mamá sino como artista. ¡Tiene un criterio que se zarpa!

-¿Cómo se forma un grupo de trabajo para hacer un espectáculo infantil?

-Este año dije "¿vamos con un grupo del amor?" porque necesito armar grupos humanos con paz. Mi idea y lo que yo transmito no es "hacemos que la pasamos bien", nos divertimos de verdad. Les damos una herramienta para que se pongan a jugar, se llevan un montón de ideas, valores. Muchos papás o familiares no saben cómo contactar con los niños y nosotros les damos esas herramientas. Este es un trabajo y es entendible que no todos tengan ese "alma", pero para estar en mi espectáculo necesitamos un plus extra. Sino, no me sirve porque no es real.

-Al principio me hablabas de crianza respetuosa, ¿a qué te referís con eso?

-A tener en cuenta las necesidades del niño o niña, mirarlo, pensar, tener en cuenta lo que necesitan ellos. Y si está angustiado o angustiada respetarle eso. Siempre tuve esa cabeza y recuerdo a mi niña, a la Adriana chiquita, quizás llorando porque se le perdió una muñeca y sintiendo que eso era lo más importante y para los chicos es así. A veces el adulto no tiene todas las respuestas y es entendible. Pero es importante decirles que estamos ahí, abrazarlos, acompañarlos.

-¿Cuándo y dónde son las presentaciones de estas vacaciones?

-Mañana domingo 16 a las 16.30 en Centro Cultural San Isidro (las entradas las consiguen por Passline) y el domingo 23 a las 11.30 en el Broadway (entradas por Ticketek o en la bolería del teatro). Las entradas desde $ 3500. En agosto vamos a hacer gira por el interior: Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y pronvicia de Buenos Aires.