Adriana Aguirre le salió al cruce a Mariano Caprarola: "No necesito escándalos para llenar un teatro"

Esta semana, Mariano Caprarola habló sobre el nuevo espectáculo teatral de Adriana Aguirre y Ricardo García y lo calificó de “choreo de verano”, lo que le hizo saltar la térmica a la actriz, que no dudó en salirle al cruce con los tapones de punta.

“No hay que faltarle el respeto al público y cuando vos proponés un espectáculo, ya sea como (…) hacía China Zorrilla o (…) como el circo Servián es perfecto, pero cuando vas y es un choreo de verano... eso la gente ya no lo quiere. Puede ser un fenómeno, pero la gente de pronto deja de ir y el boca en boca no es bueno”, había dicho Caprarola en Mitre Live.

Al ser consultado sobre los destinatarios de sus críticas, el asesor de La jaula de la moda señaló a “Adriana Aguirre y su marido” y los acusó de “haber ensayado dos semanas antes”, en referencia a una actitud poco profesional.

ADRIANA AGUIRRE, CON LOS TAPONES DE PUNTA CONTRA MARIANO CAPRAROLA

Antes estos comentarios, Juan Etchegoyen le envió un mensaje a la vedette, que le devolvió un picante audio que puso al aire en Mitre Live, en el que la actriz no solo hizo una enfática defensa de su espectáculo, sino que sacó a relucir sus credenciales artísticas.

“Que diga lo que quiera Mariano Caprarola, no es así para nada, si necesita prensa yo no le voy a contestar. Ni yo ni Ricardo García. No necesito prensa ni escándalos para llenar una sala”, aseguró Adriana, indignada.

“Quedo afuera de todo esto, bastante he sido combatida por el hecho de ir a trabajar al teatro Colón, lo cual me lo merezco por supuesto. He pisado escenarios importantes de Argentina y de América Latina. Tengo 50 años de trayectoria”, cerró la vedette.

