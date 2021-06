Adrián Pallares reveló su genuina reacción tras el final de TV Nostra, el programa de Rial: "A todos nos impactó"

El viernes 28, faltando cinco minutos para que termine TV Nostra, Jorge Rial miró a cámara y anunció sorpresivamente el fin del programa, tras dos meses de salir al ruedo en América, de la mano de sus panelistas, Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena, a quienes les comunicó el fin de ciclo pocas horas antes de comunicarlo públicamente.

"A veces uno, de este lado de la pantalla, se sobrevalora. A veces uno piensa que sabe lo que el otro quiere y la verdad es que no es éste el caso. Saben que cuando decidí dejar Intrusos, yo dejé ese espacio de comodidad y arranqué este espacio que es TV Nostra. Fue una apuesta personal. Bueno, no lo logramos. No lo logré, en realidad", comenzó diciendo el conductor, apenado. Y agregó: "Me tomaré un tiempo para ver errores. Me pusieron una Ferrari y la choqué. Mis compañeros se enteraron hoy, a las seis de la tarde".

A tres días del resonante fin de TV Nostra, Adrián Pallares opinó sobre lo ocurrido en Intrusos y no disimuló su reacción de sorpresa. "Hay muchos programas que no han durado mucho, no es la vida ni muerte de nadie. En algunos casos, sí es el trabajo. Cuando Jorge Lanata hacía El argentino más inteligente también terminó en el quinto programa e hizo un descargo bastante similar al de Rial, el de hacerse responsable, de decir ‘esto no funciono por mí’. Estamos hablando de pesos pesados, de estrellas, no son solamente periodistas y conductores”, dijo hoy uno de los conductores de Intrusos.

Y subrayó: "Lo de Jorge, creo que todos estábamos mirando, nos dejó a todos muy sorprendidos porque no sabíamos los que iba a decir. Nos impactó a todos".

Al mando del programa de espectáculo junto a Rodrigo Lussich, Adrián Pallares le agradeció a Jorge Rial por el gesto que tuvo con ellos de darles la oportunidad de seguir con el ciclo, al cual le dieron una identidad propia en estos tres meses en pantalla sin su histórico líder.

"Para nosotros se mezclan un montón de sensaciones porque es un compañero de trabajo, en mi caso durante 8 años, y le tenemos mucho afecto. Acá somos muy agradecidos por lo que ha hecho con nosotros", finalizó Pallares.