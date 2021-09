Adrián Cormillot habló con emoción del nacimiento de su hermanito Emilio y mostró sus fotos junto a él: "Fue un impacto"

Alberto Cormillot se convirtió en papá de su primer hijo con su esposa, Estefanía Pasquini. Sin embargo, el nutricionista ya era padre de Adrián y Reneé. ¿Cómo vivieron sus hijos mayores la llegada del bebé? Según Adrián Cormillot, con infinita alegría.

"La felicidad que siento nunca me la hubiera imaginado. Fue un impacto cuando papá dijo 'nació'. Se armó una fiesta, una fiesta muy plena, de mucha alegría, genuina. No es que bueno, nació y a otra cosa. Todo lo contrario", contó en Polémica en el bar (América).

Acto seguido, admitió que sintió celos por el nacimiento del bebé pero aseguró que va a consentir un montón a su sobrinito.

"Mi viejo me traía el mejor regalo, el más grande a mí. Ahora no deseo regalos, pero voy a verlo a Emilio recibiendo regalos y me va a agarrar cierta nostalgia. Pero mi hermano no va a ser muy consentido por su papá, sino por mí", cerró, contento.

Acto seguido, el nutricionista compartió tiernas fotos con su hermanito, con la flamante mamá y también con su papá.

"¡Postales felices! En instantes mi hermano va a cumplir 1 día y ya parecen haber pasado 3 semanas", expresó, feliz, en Instagram.