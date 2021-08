Adabel Guerrero justificó la convivencia con la exmujer de su marido en pandemia: "Sino Martín no veía a sus hijos"

El caso de Adabel Guerrero es el ejemplo de que las familias ensambladas pueden funcionar, al punto que la exesposa de Martín Lamela, y madre de sus hijos mayores, Juan Cruz, Thiago y Valentino, se convirtió en su mejor amiga. Y con total naturalidad, la bailarina explicó en Polémica en el Bar que convivieron "en la época de la pandemia" y que confía en Claudia Escobar al punto que la había puesto al frente de su propia escuela de danzas.

La buena onda entre Adabel y Claudia venía de lejos, y se profundizó al máximo en plena pandemia: "Ya no convivimos, fue en la época de la pandemia. Porque con Martín nos habíamos mudado a Canning, y sino él no veía a los hijos. Porque no podés entrar a un barrio cerrado si no vivís ahí. Y vivimos un tiempo juntos".

"Claudia es una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Es una de mis mejores amigas, la amo y la necesito de hecho", enfatizó. Y agregó: "Es más, nos fuimos a Cariló cuatro días solas con una amiga, y (mi hija) Lola. Somos re amigas".

Con humor, la actriz de Sex admitió que la convivencia se pareció al Cascanueces, porque entre ella y Claudia le rompían la paciencia a Martín. Al final, Adabel Guerrero reconoció que Claudia Escobar estuvo como encargada de su escuela de danzas, pero acotó: "Lamentablemente ahora la escuela cerró por la pandemia y la cuarentena".