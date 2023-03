Acusaron a Morena Rial de mechera en un local de ropa, tras su imputación por robo, hurto y coacción de celulares

A días de que Morena Rial quedara imputada por "robo, hurto y coacción" de celulares en el local de la familia de su expareja, la dueña de una tienda de ropa la acusó de haberle robado más de 10 prendas.

“La verdad que jamás pensé o imaginé llegar a este punto, ya que le di millones de oportunidades para que me devuelva la ropa o me pague la cantidad que se robó de mi local. Me contacté con vos más de cuatro veces pidiéndote que me deposites algo de toda la ropa que me robaron vos y esos dos desastres de mujeres que andan con vos", indicaron.

"Y así como les echaste la culpa a ellas, deberías ver con quiénes andas para cuidar tu imagen”, escribieron en el perfil de la tienda junto a la foto de Morena.

"Tengo los mensajes, tengo las pruebas, tengo las cámaras. Hoy veo que subís una foto con el top fucsia que noté que faltaba. Espero te de la cara para pedir disculpas". G-plus

"Tengo los mensajes, tengo las pruebas, tengo las cámaras. Hoy veo que subís una foto con el top fucsia que noté que faltaba. Espero te de la cara para pedir disculpas. Éxitos y que lo mejor venga para gente buena, no para vos y aquellos con los que te relacionás", sumaron desde el local. Sin embargo, horas después, eliminaron el posteo argumentando que les daba vergüenza ajena hacer público algo tan desagradable.

LA DUEÑA DE LA TIENDA CONTÓ CUÁL SERÍA LA ESTRATEGIA DE MORENA RIAL PARA ROBARLE PRENDAS

Antes de cerrar, la misma persona contó que Morena le compró algo, le robó otras prendas y, días después, le habría devuelto roto lo único que habría pagado.

"Esa noche, en la que me robaste mínimo 10 prendas, iba ese top con el que salís en la foto. Desde que entraste al local, amaste ese conjunto fuscia y un vestido negro de tul. Y qué casualidad que cuando te vas del local noto que es lo primero que falta....".

"Te dio para comprarme un conjunto marrón, como para pagar algo, y a los tres días me lo devolviste porque según vos, la mina que me robó,no me lo quería devolver (al fucsia) y por eso me devolviste el marrón, que estaba usado, sin lavar y destrozado... Y hoy me doy cuenta que subís una foto VOS con el top fucsia...", cerró, enojada, en la captura que compartió Gossipeame.