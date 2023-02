Acusan al papá de Nacho de perjudicar a Julieta: las pruebas

En Twitter esta tarde del lunes acusaron a Rodo, el padre de Nacho, de hacer todo para desestabilizar a Julieta. Y que con ese objetivo le contó a Poggio que otra vez le habían gritado desde el exterior de Gran Hermano que su novio la engañaba.

En un video subido en la cuenta de El Ejército de LAM se escucha a Rodolfo decir algunas frases polémicas a Nacho. "Ahora no me enfoquéis que voy a sacar al papá afuera", advierte el peluquero.

Acto seguido, Rodo le da consejos a su hijo: "Más con lo poco que queda, vamos muchachos. Hoy te gritaron, es así el juego, hay que decirle a Julieta, yo le voy a decir a Julieta", dice antes de abandonar la habitación e ir a buscar a la participante para contarle de los gritos.

EL NUEVO GRITO PARA JULIETA POGGIO DESDE EL EXTERIOR DE GRAN HERMANO

Julieta Poggio volvió a recibir un grito desde afuera de Gran Hermano y este hecho la desestabilizó. "Lucca te engaña, fuerzas", escucharon Nacho, Rodo, Marcos y Camila.

"Hoy gritaron algo de Julieta y Lucca, no se escuchó nada", le contó Rodo a Poggio. "No me van a venir a gritar una mentira", le dijo ella, preocupada.

Y agregó, con cara de tristeza: "Obviamente que puede ser mentira, sí. Ustedes tienen que entender que para nosotros es muy dificíl recibir esa información del afuera y decir 'ay, bueno, no lo tomamos'".