Acusan a Juana Repetto de maltratar a los empleados de un Sanatorio y de romper la barrera del estacionamiento.

Pochi, quien está al frente de la cuenta de Instagram Gossipeame, contó un tremendo episodio que habría protagonizado Juana Repetto cuando su mamá, Reina Reech, estuvo internada en Los Arcos.

"Hace dos semanas, Reina Reech estuvo internada, no sé la razón, y me dijeron que Juana Repetto había estado a los gritos y que había sido muy mal educada".

"Ella no tenía ganas de pagar el estacionamiento de la clínica y pasó la barrera rompiéndola, sé que el personal del lugar estaba muy afectado con ella, me dijeron 'súper mal educada y mucha falta de respeto', lo cual me sorprendió", reveló Pochi en diálogo con Juan Etchegoten en Mitre Live.

JUANA REPETTO CRITICÓ EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL

"Por suerte, todo indica que vamos a poder empezar en un cole que nos gusta", reconoció. "Estoy cada vez más convencida de que el sistema tradicional educativo no va más y a su vez, no creo que me dé la espalda o los recursos para encararlo de otra manera", dijo Juana.

"Ojalá en otro momento me atreva a jugármela. De todos modos, todo depende de cómo lo vaya viviendo Toro. Jamás permitiría que sufra o que tenga una experiencia traumática. Así que así estoy… ¡veremos!", señaló.

Asimismo, los seguidores de Juana quisieron saber si Belisario (1) irá al jardín el año próximo, a lo que la actriz respondió que "verá si consigue un jardín rodante" en referencia a la modalidad implementada en los últimos tiempos.

Se trata de pequeños grupos de padres que llevan a sus bebés de hasta tres años de casa en casa para participar de actividades lúdicas con la conducción de una coordinadora, y que se hizo muy popular durante la pandemia debido a los grupos reducidos.