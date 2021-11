Acusan a Hernán Piquín de organizar un complot contra Lizardo Ponce en La Academia

Este miércoles, Lizardo Ponce fue eliminado junto a Josefina Oriozabala de La Academia de ShowMatch tras un duelo de cinco parejas que también acabó con la participación de Rocío Marengo e Ignacio Pérez Cortés.

Sin embargo, el productor Gabriel Fernández acusó públicamente a uno de los jurados en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) de organizar un complot para eliminar a Ponce, en favor de otro de los participantes.

“No sabe lo que voy a contar porque él piensa que le salió bien”, anunció Fernández al inicio de la emisión de este jueves. “Me fui al control y como hay muchas cámaras, puedo seleccionar cuáles ver y qué escuchar y qué no”, agregó.

GABRIEL FERNÁNDEZ REVELÓ CÓMO FUE EL COMPLOT DE HERNAN PIQUÍN PARA ECHAR A LIZARDO PONCE DE LA ACADEMIA

“Escuché un plan en contra de ustedes tres”, dijo Gabriel, señalando a Lizardo, Josefina y el coach Nahuel Leguizamón. “Además, fue pensado rigurosamente porque un miembro del jurado citó a otros tres y les dijo que ustedes no tenían un duelo preparado, que habían venido con la coreo del próximo ritmo, eso evitaron decírselo a Jimena Barón”, agregó.

“Una jurado le dijo ‘a mí me parece una buena idea’, mientras los otros dos jurados lo miraban como preguntándole por qué les decía eso. Y él les dijo ‘porque la persona que ustedes quizá pensaban salvar hizo trampa y además viajó el fin de semana a Punta del Este y no es justo lo que le está haciendo a sus compañeros”, agregó el productor.

LA EXPLICACIÓN DE LIZARDO A SU SUPUESTA TRAMPA EN LA ACADEMIA

“La realidad es que teníamos dos coreografías de baile urbano, una para el duelo, y preferimos como equipo hacerla que mejor me estaba saliendo para estar más tranquilos y después tener un día más para ensayar la otra hasta que me salga mejor”, explicó Lizardo Ponce.

“Y no me fui a Punta del Este, me fui a Montevideo, donde justamente estaba uno de los jurados con su novio, haciendo función. Hice lo mismo que hizo uno de los jurados y Agustín Barajas, que me escribió diciéndome que también estaba en Montevideo, y yo le dije que disfrute”, se defendió Lizardo.

“La persona que lo dijo, y que actuó a favor de su novio, que está participando en el certamen y en contra de Lizardo fue Hernán Piquín. Él reunió a todo el jurado y les dijo que ustedes estaban haciendo trampa, que no tenían el duelo preparado, que te habías ido de vacaciones a Punta del Este y que no era justo, por más que te salga bien la coreografía, salvarte”, cerró Gabriel Fernández.