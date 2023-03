Acusan a la familia de Julieta Poggio de filtrar información del afuera en Gran Hermano: "La madre le hizo una cara por hablar de su perrita"

Después de las fuertes repercusiones que había despertado Julieta Poggio por la forma de referirse a una de sus mascotas, en las redes se viralizó un video que deja al descubierto cómo su familia hizo mención a esto en su reencuentro en Gran Hermano 2022.

“La madre de Julieta le hizo una cara que era una pelot… por hablar de la perra. Pobre Mía”, se lo escuchó decir a Nacho a Marcos, mientras la participante intentaba callarlo para que no se toque más el tema.

“No, pobre no. Ella la pasa bien con su cucha. No le digas pobre”, agregó Julieta, mientras sus compañeros la cargaban. Y cerró, entre risas y algo nerviosa: “Basta, basta Nacho. Vamos a comer panqueques. Yo ya expliqué el tema cómo era. No dije que no la quería, dije que no tenía la misma afinidad que con mis otros perros”.

Más sobre este tema Besos, abrazos y palabras de amor en el reencuentro de Julieta Poggio con su novio en Gran Hermano

MARCOS SE CONVIRTIÓ ENEL PRIMER FINALISTA DE GRAN HERMANO 2022 TRAS GANAR LA ÚLTIMA PRUEBA DE LÍDER

En medio de la cuenta regresiva para que se conozca quién será el gran campeón de Gran Hermano 2022, se jugó la segunda instancia de la última prueba de líder que hizo habían ganado Romina y Marcos atrás enfrentar a Julieta y Nacho en un duelo por equipos.

En esta oportunidad, los jóvenes debieron someterse a una trivia que leyó Santiago del Moro donde el que acertaba la mayor cantidad de respuestas se convertiría en el nuevo participante en obtener la inmunidad.

Y si bien cada uno intentó dar todo de sí, fue Marcos quien finalmente se ganó el pase directo a la final, convirtiéndose en uno de los finalistas.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: entre Marcos y Romina se definirá el último líder que tendrá inmunidad y pasará a ser el tercer finalista

De esta manera, habrá que esperar quién lo acompañará en el podio de la gran final en la que el público será el encargado de elegir a su favorito.