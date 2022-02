La actriz Mabel Gagino acusó a Fabián Gianola de haberla abusado en su camarín: "Es un perverso"

A días de que Nito Artaza contara lo mal que su hija la pasó trabajando con Fabián Gianola, el actor fue acusado nuevamente por una actriz que se animó a contar que habría sido abusada por él.

Mabel Gagino dijo que el actor, que cuenta con más de una denuncia de abuso sexual en su contra, la abusó sexualmente en 1993, cuando trabajaron juntos en una obra teatral.

"Yo sé lo que pasó ahí adentro, yo sé quién es él. Todas las mujeres sabemos quién es él", afirmó la mujer de 71 años en A la tarde (América) remarcando lo pésimo que la pasó trabajando con Gianola en Los intereses creados.

MABEL GAGINO CONTÓ CÓMO FUE EL ABUSO QUE SUFRIÓ

"Voy a un camarín a llevarle algo a una actriz, que no voy a nombrar porque no sé dónde está; ella era amante de Fabián, que estaba recién casado. Cuando entro, él viene atrás y me empieza a decir ‘mostrame los pezones, mostrame los pezones’", dijo la señora remarcando que la arrinconó.

“Él agarra y me dice ‘dale, mostrame los pezones que yo te muestro la porong...’. Y sacó el pene, sacó todo. Viene como trayéndomelo en bandeja. Yo estaba tan paralizada que metí la mano adentro de la remera y creo que si la otra chica no gritaba ‘Fabián cortala’, yo le terminaba mostrando”, siguió la artista con su desgarrador relato.

Y se despidió describiéndolo sin filtro.

"Es un machista, un perverso. Tiene esa cosa que te paraliza, te va enroscando... Cuando la piba gritó, recién ahí lo empujé y salí. Luego me hostigó durante todos los ensayos. No me podía aprender la letra, porque su sola presencia me paralizaba. Me decía barbaridades por lo bajo, me humillaba", cerró.