El actor de la serie de Fito Páez reveló los desafíos que afrontó para el papel: "Bajé de peso y no tomaba sol"

El furor de la ficción biográfica de Rodolfo Fito Páez (60) puso Iván Hochman (28) en el centro de la escena, y el actor reveló los extremos cambios físicos que tuvo que encarar para personificar al artista en la serie.

"Bajé unos seis o siete kilos para hacer el personaje. Y yo ya soy flaco", aseguró el protagonista de El amor después del amor.

"Pero la producción me dijo que vayáramos más allá porque Fito en esa época no comía, era muy flaco", continuó.

Más sobre este tema Los memes más divertidos que dejó el estreno de la serie de Fito Páez en Netflix

Al final, Iván Hochman admitió que de joven no le marcaban su parecido con Fito Páez, pero reveló: "Cuando salió el flyer de búsqueda (del personaje) en las redes me lo pasaron 15 personas en dos días. Sí había algo flotando".

EL INSÓLITO CUIDADO DE LA PIEL DEL PROTAGONISTA DE LA SERIE DE FITO PÁEZ PARA PARECERSE

Por otra parte, Iván Hochman contó un detalle insólito sobre el riguroso cuidado de su piel para interpretar a Fito Páez en su juventud.

Más sobre este tema Mica Riera, en la piel de Fabiana Cantilo para la serie de Fito Páez: "Yo sabía que me iban a elegir"

"Empezó a filmarse en enero de 2022 y desde julio de 2021 no tomaba sol. No de ir a tomar sol, sino de ponerme protector solar al salir de casa. Para mí es muy atípico porque me bronceo muy rápido. Entonces, no tomaba sol, no estaba nunca a la luz", expresó.

Más sobre este tema Juan Carlos Baglietto se emocionó al ver a su hijo interpretarlo en la serie de Fito Páez

"Después, trabajé con cuatro o cinco cambios de pelo distintos. Había pelucas, extensiones, maquillaje…", cerró Iván Hochman sobre cómo caracterizó a la perfección a Rodolfo Fito Páez.